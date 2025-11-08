ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ناشفيل ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025.

وتمضي المرحلة المقبلة من الدوري الأمريكي بنظام الـ Best Of 3 وتنطلق من دور الـ 16، ولذلك تملك كل مباراة قيمة كبرى في سباق اللقب.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025، هو يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة صباحًا توقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - التصفيات النهائية Chase Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي دور الـ 16 من الدوري الأمريكي عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

