ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره ناشفيل.
ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز الخامس في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 35 نقطة، بعد لعب 18 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر و6 نقاط عن الخصم ناشفيل الوصيف.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟
موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 13 يوليو 2025 على ملعب تشايس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة إلا الربع صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟
لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.
كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟
تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.
|المباراة
|إنتر ميامي - ناشفيل
|التاريخ
|الأحد 13 يوليو 2025
|موعد المباراة
|02:45 مصر والسعودية
|الملعب
|تشايس
|القنوات الناقلة
|Apple TV