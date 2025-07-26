ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف إنتر ميامي خصمه سينسيناتي، الأحد بملعب تشايس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بينما يتصدر سينسيناتي الجدول.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 27 يوليو 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والربع صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

المباراة إنتر ميامي - سينسيناتي التاريخ الأحد 27 يوليو 2025 موعد المباراة 02:15 مصر والسعودية الملعب تشايس القنوات الناقلة Apple TV

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Chase Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025