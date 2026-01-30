Goal.com
ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب مانويل مارتينيز فاليرو مواجهة مرتقبة تجمع إلتشي وبرشلونة، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يدخل برشلونة المباراة بشعار الفوز ولا شيء آخر لتجنب أي مفاجآت تؤثر على وضعيته في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3-
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة إلتشي ضد برشلونة

إلتشيHome team crest

4-5-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
نتائج إلتشي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

إلتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إلتشي وبرشلونة الأخيرة

إلتشي

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

