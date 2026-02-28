Goal.com
ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الإمارات. 

مباراة لها أهمية كبيرة في سياق الدوري الإنجليزي حيث يريد آرسنال عدم الانزلاق لتعثر آخر يقرب مانشستر سيتي منه، بينما يطمح تشيلسي لتحقيق فوز يقربه بدوره من المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 1 مارس 2026، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد تشيلسي

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتشيلسي
1
دافيد رايا
12
جوراين تيمبير
6
جابرييل
5
بييرو هينكابي
2
ويليام ساليبا
10
إيبيريشي إيز
41
ديكلان رايس
36
مارتن زوبيميندي
19
لياندرو تروسار
8
مارتن اوديغارد
14
فيكتور جيوكيريس
1
روبيرت سانشيز
23
تريفوه تشالوباه
24
رييس جاميس
4
توسين أدارابيويو
27
مالو غوستو
10
كول بالمر
17
أندري سانتوس
8
إنزو فرنانديز
7
بيدرو نيتو
25
مويسيس كايسيدو
20
جواو بيدرو

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

تشيلسي

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

7

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

