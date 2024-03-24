ما القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب الإمارات ضيفاً على نظيره منتخب اليمن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي يستضيفها استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

انتصر المنتخب الإماراتي في الثلاث جولات الأولى ليتصدر مجموعته الثامنة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث بانتصار وحيد على نيبال، وهزيمتين أمام عيال زايد ومنتخب البحرين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة اليمن والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة اليمن والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة، كما ستذيع قناة الشارقة الرياضية اللقاء.

كيف تشاهد مباراة اليمن والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة اليمن والإمارات من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

داخل الموقع سيكون هناك خانة للبث المباشر.. من المقرر أن تكون المباراة على خانة القناة الناقلة للمباراة.

ومن المتوقع نقل المباراة عبر تطبيق شاهد حال إذاعة شبكة قنوات SSC لها داخل المملكة العربية السعودية.

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