ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة من أهم مباريات الموسم ستجمع كلًا من الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

ديربي الرياض ولكن خارجها، ياتي في أجواء حماسية قوية بين الفريقين الذين يعد صراع الدوري السعودي بينهما شبه محسوم للهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

متى موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية المباراة..

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

سيتم نقل المباراة عبر تطبيق شاهد داخل المملكة العربية السعودية، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.