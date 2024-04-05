ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قمة من قمم الكرة العربية، والتي ستجمع الهلال مع النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويشارك الهلال في السوبر، بصفته بطلًا لكأس الملك 2023، بينما سيخوض النصر السوبر، بعدما احتل وصافة دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.

الهلال هذا الموسم يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، واقترب من تحقيق لقب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وتحقيق لقبًا جديدًا له، في الموسم الاستثنائي الذي يستهدف فيه الموج الأزرق حصد كافة البطولات التي يشارك فيها.

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على الجانب الأخر النصر، يريد النصر مصالحة جماهيره بعدما تقلصت فرصته في الفوز بالدوري، والخروج من دوري أبطال آسيا، بالحصول على البطولة والعبور إلى المباراة النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما الجوائز المالية لبطولة السوبر السعودي 2024؟

ما موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، على ملعب محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والنصر على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الهلال - النصر الإثنين 8 أبريل 2024،

22:30 السعودية، 23:30 الإمارات، 21:30 مصر SSC SPORT 1 HD

AD Sports HD 1

محمد بن زايد فهد العتيبي

حاتم بطيشة

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ما تاريخ مواجهات النصر والهلال في البطولات المختلفة؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 68 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

كما سبق وأن التقى الفريقان في 7 مباريات ودية، نجح النصر في الفوز باثنين منهم، وفاز الهلال في ثلاثة، وانتهت مباراتين بالتعادل.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 117 43 42 32 كأس الملك 19 10 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 1 0 1 0 مباريات ودية 7 3 2 2

ما إصابات الهلال قبل مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي 2024؟

سيغيب نيمار لاعب الهلال عن مواجهة النصر المرتقبة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم، كذلك سيفتقد الموج الأزرق لخدمات أليكساندر ميتروفيتش، وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة.

ما إصابات النصر قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي 2024؟

سيغيب عن النصر عدة لاعبين أمام الهلال في المباراة المرتقبة، وعلى رأسهم تاليسكا، وعبد الإله العمري، بالإضافة إلى الثنائي وليد عبد الله ونواف العقيدي.