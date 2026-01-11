ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض كل من الهلال والنصر مباراة ضارية حين يلتقيان لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.

المباراة القوية قد تمثل إجهازًا على انطلاقة النصر القوية هذا الموسم والتي صعبها في آخر المباريات وخسر الصدارة أمام منافسه الهلال ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط كاملة بعدما سيطر النصر على معظم فترات الموسم منذ انطلاقته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 12 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

نتائج الهلال والنصر في المباريات الأخيرة

