ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الهلال لمواجهة ضيفه الشباب على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين بشكل غير معتاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على ستاد المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

