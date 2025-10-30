تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالشباب
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستعد الهلال لمواجهة ضيفه الشباب على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين بشكل غير معتاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على ستاد المملكة أرينا.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الهلال والشباب في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الشباب

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0