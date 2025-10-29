ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتأهب الأهلي لمواجهة مضيفه الرياض على استاد الامير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري ر 2025-2026.

ويخوض الراقي اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة محلية هذا الموسم بعد أن حاز الآسيوية الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الأهلي والرياض في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والرياض في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026