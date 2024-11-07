ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الهلال، نظيره الاتفاق في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة آرينا.

الهلال، يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل في المباراة الماضية أمام النصر، وسيسعى لاعبو الموج الأزرق، للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، لمواصلة الانفراد بصدارة ترتيب دوري روشن، في ظل ملاحقة الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتفاق على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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