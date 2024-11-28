ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

مباراة هامة تنتظر النصر حيث يريد رفاق كريستيانو رونالدو ألا تؤثر الهزيمة أمام القادسية في الجولة الماضية في مسارهم في مسابقة الدوري السعودي.

ويلتقي النصر مع ضمك يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وبالتأكيد يرغب المشجعون النصراويون في حضور المباراة ومساندة العالمي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في ملعب الأول بارك لحساب الدوري السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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