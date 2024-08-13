ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة لقاء النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
ويدخل النصر المباراة بصفته وصيفاً لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب التعاون السوبر وهو صاحب المركز الرابع في الدوري.
ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة النصر والتعاون، أمام الفائز من لقاء الهلال والأهلي، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟
موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟
تُنقل مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|النصر - التعاون
|التاريخ
|الأربعاء 14 أغسطس 2024،
|الموعد
|19:15 السعودية ومصر
|الملعب
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|القنوات الناقلة
|SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|تطبيق شاهد