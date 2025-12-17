تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد كأس العرب عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين استاد خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع المنتخب السعودي ضد الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2025-2026.

يدخل الأخضر المباراة بعدما قدم أداءً رفيع المستوى في البطولة، ولكن أصطدم بخصم عنيد وهو المنتخب الأردني الذي أستطاع أن يحسم نتيجه لقاءهم في نصف النهائي بهدف دون رد، وبالتأكيد يسعى المنتخب السعودي لمُصالحة جماهيره والظفر بالبرونزية.

على الجانب الأخر هُزم المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة أمام المغرب في نصف النهائي، بعدما كان متأهلهاً بصعوبة وصيفاً للمجموعة الثالثة رفقة المنتخب الأردني.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025، هو الخميس 18 ديسمبر 2025، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي والإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث من كأس العرب 2025 بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvمحمد الشامسي

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والإمارات الأخيرة

السعودية

آخر 5 مباريات

الإمارات

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نتائج المنتخب السعودي والإمارات في المباريات الأخيرة

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5
