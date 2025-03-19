ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف المنتخب السعودي، منتخب الصين، في ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، عن القارة الآسيوية.

يدخل رجال المدرب هيرفي رينارد المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 20 مارس 2025، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة المنتخب السعودي ضد الصين على قناة beIN Sports 3، بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة الكأس 7 بتعليق سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب الصين من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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