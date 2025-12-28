تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoزامبيا
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoالمغرب
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب وزامبيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من المغرب وزامبيا، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من مالي وجزر القمر.

ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويسعون لضمان الصدارة في مجموعة قوية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا A
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 3 و beIN MAX 4 بتعليق جواد بدة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1جواد بدة
beIN MAX 3
beIN MAX 4
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة زامبيا ضد المغرب

زامبياHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestالمغرب
1
W. Mwanza
21
D. Chanda
6
بينسون ساكالا
2
M. Banda
8
لوبامبو موسوندا
25
O. Tembo
17
كينجس كانغوا
28
D. Simukonda
10
فاشيون ساكالا
9
لاميك باندا
20
باتسون داكا
1
ياسين بونو
18
جواد الياميق
3
نصير مزراوي
5
نايف أكرد
26
أنس صلاح الدين
13
إلياس بن صغير
24
نيل العيناوي
8
عز الدين أوناحي
10
إبراهيم دياز
19
يوسف النصيري
23
بلال الخنوس

4-3-3

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • موسيس سيتشوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج المغرب وزامبيا في المباريات الأخيرة

زامبيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات المغرب وزامبيا الأخيرة

زامبيا

آخر 5 مباريات

المغرب

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2025

0