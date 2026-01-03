ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب وتنزانيا، ضمن مواجهات الدور الـ 16 من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى دور الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد الفوز على جزر القمر في المباراة الافتتاحية ثم التعادل مع مالي بهدف لمثله وأخيرًا فاز على زامبيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 6 رومان سايس الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وتنزانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا الأخيرة