ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كأس أمم إفريقيا
team-logoالكاميرون
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoالمغرب
أحمد مجدي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة التنزانية بهدف نظيف، بينما عبر الكاميرون إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو الجمعة 9 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1جواد بدة
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الكاميرون ضد المغرب

الكاميرونHome team crest

3-4-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestالمغرب
16
ديفيس إيباسي
5
نوهو تولو
17
S. Kotto
3
C. Malone
18
أبوبكر ناجيدا
2
جونيور تشاماديو
15
A. Avom
24
كارلوس باليبا
26
كريستيان كوفاني
10
بريان مبيومو
14
دانييل لوادير
1
ياسين بونو
3
نصير مزراوي
2
أشرف حكيمي
25
أدم ماسينا
5
نايف أكرد
11
اسماعيل صيباري
23
بلال الخنوس
24
نيل العيناوي
10
إبراهيم دياز
20
أيوب الكعبي
17
عبدالصمد الزلزولي

4-3-3

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Pagou

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج المغرب والكاميرون في المباريات الأخيرة

الكاميرون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون الأخيرة

الكاميرون

آخر 5 مباريات

المغرب

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5
