ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في افتتاح كأس الخليج العربي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

الكويت تستضيف عمان في الافتتاح بمباراة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة مع عودة الكويت واستضافة البطولة على أرضها وبين جماهيرها، وتطور عمان خلال السنوات الأخيرة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26؟

موعد المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان هو يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 26 بين الكويت وعمان؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.