تابع بالفيديو البث المباشر لحفل افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26 وكذلك قمة الكويت وعمان ..

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 في الكويت، حيث تستعد الجماهير الخليجية والعربية لمتابعة حدث رياضي يحمل الكثير من الإثارة والمتعة.

تُعد البطولة مناسبة رياضية وثقافية مميزة تجمع بين منتخبات دول الخليج العربي في أجواء تنافسية أخوية، تُبرز الروح الرياضية والعلاقات التاريخية بين هذه الدول.

الكويت، صاحبة التاريخ العريق في كأس الخليج، تعود لاستضافة البطولة بعد سنوات من الغياب، حيث تستعد لاستقبال المنتخبات والجماهير في أجواء حماسية.

تمثل هذه الاستضافة فرصة للكويت لإعادة التأكيد على مكانتها الرياضية وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى، خصوصًا أن لها تاريخًا ذهبيًا في هذه البطولة، حيث تُعتبر الأكثر تتويجًا بها.

وتبدأ البطولة بمباراة افتتاحية واعدة تجمع بين المنتخب الكويتي ونظيره العماني، حيث يسعى المنتخب الكويتي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي يعيد له الهيبة التي عرف بها في السنوات الماضية. في المقابل، يدخل المنتخب العماني اللقاء بثقة كبيرة، مستفيدًا من التطور الملحوظ الذي شهده في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو النجوم الشباب.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي خليجي 26 بين الكويت وعمان؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الكويت - عمان السبت 21 ديسمبر 2024

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكويت الرياضية أحمد المعمري جابر الأحمد الدولي الكويت الرياضية 2 بدر شداد دبي الرياضية 1 رؤوف خليف SSC NEWS فارس عوض عيسى الحربين الكأس 1 خالد الحدي عمان الرياضية أحمد العجمي أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي الشارقة الرياضية موسى عيد العراقية الرياضية علي الشمري الرابعة 1 أمين خضراوي البحرين الرياضية HD 1 محمد سويد

تشكيل الكويت ضد عمان في افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى خالد الرشيدي خط الدفاع مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع خط الوسط محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي خط الهجوم سلمان العوضي، يوسف ناصر

تشكيل عمان أمام الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب العماني رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-