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Al Ahli v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الفيحاء، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الرائد بهدفين للا شيء سجلهما جابري فييجا وعلي الأسمري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الفيحاء والأهلي في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والأهلي على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالفيحاء - الأهلي
التاريخالجمعة 22 نوفمبر 2024
الموعد17:50 السعودية، 16:50 مصر
الملعبمدينة الملك عبدالله الرياضية
القنوات الناقلةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقحمادة العنزي
أحمد النفيسة
عيسى الزدجالي
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