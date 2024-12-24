ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

انطلقت نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

ورفع الأخضر السعودي شعار مصالحة الجماهير الغاضبة من مستواه المتراجع في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا الأخيرة، لكنه هزم من البحرين في افتتاح مشواره لتتضاعف المشاكل لدى الأخضر.

لذلك لا ينوي المدرب هيرفي رينارد التفريط في أي نقطة من نقاط مباراته الأسهل في المجموعة أمام اليمن، الذي هزم هو الآهر في افتتاح مشواره من العراق بهدف أيمن حسين.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26؟

موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، السادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.