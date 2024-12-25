بث مباشر: شاهد مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

تتجه الأنظار إلى استاد جابر مبارك الحمد الصباح، حيث يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة أمام نظيره اليمني ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

اللقاء يأتي في ظل ظروف متباينة للطرفين، بعد نتائج مخيبة لكليهما في الجولة الأولى.

يدخل الأخضر السعودي المباراة تحت ضغط كبير، إذ يسعى لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد السقوط أمام المنتخب البحريني في الجولة الأولى، ويسعى هيرفي رينارد إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، واستغلال المواجهة لتعزيز الثقة لدى اللاعبين والعودة للمنافسة بقوة على البطولة.

في الجهة المقابلة، يطمح المنتخب اليمني في قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة أمام السعودية، خصوصًا بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام العراق. ويركز المدرب اليمني على رفع معنويات لاعبيه وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية، ربما تعيد الأمل في مشوارهم بالبطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل المنتخب السعودي ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام خط الوسط محمد كنو - ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي خط الهجوم سالم الدوسري - عبدالله رديف - مصعب الجوير

تشكيل اليمن ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

وسوف يعتمد المدرب نور الدين ولد علي على العناصر الآتية