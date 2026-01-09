ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مراكش، مباراة قوية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة الكونغولية بهدف نظيف، بينما عبرت نيجيريا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على موزمبيق برباعية كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 10 يناير 2026، على ملعب مراكش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية Stade de Marrakech

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 12 سيريل ديسرس

نتائج الجزائر ونيجيريا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا الأخيرة