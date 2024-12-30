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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب البحريني، ونظيره الكويتي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26.

وحجز المنتخب البحريني، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، بست نقاط، بفوز على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن.

على الجانب الآخر المنتخب الكويتي، جاء في المركز الثاني، للمجموعة الأولى، بخمس نقاط، ويتسلح بعامل الأرض والجمهور في المواجهة لمواصلة طريقه نحو اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تذاع مباراة مباراة البحرين والكويت في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة البحرين والكويت في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراةالبحرين - الكويت
التاريخالثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الموعد20:45 السعودية، 21:45 الإمارات
الملعبستاد جابر الأحمد الدولي
القنوات الناقلةالمعلقون
الكويت الرياضية أحمد البلوشي
SSC News HDفارس عوض
خالد المديفر
الكأس 1خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية رؤوف خليف
عمان الرياضيةمحمد الريامي
البحرين الرياضية سلمان الحدي
العراقية الرياضيةعلي لفتة
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم
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