مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في نصف نهائي خليجي 26 من هنا

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الكويتي بنظيره البحريني، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

نجح المنتخب البحريني في حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تصدره مجموعته وذلك بعد الفوز على السعودية ثم العراق، قبل أن يخسر المباراة الثالثة غير الحاسمة أمام اليمن.

على الجانب الآخر، وصل المنتخب الكويتي إلى هذه المرحلة بعد تجاوز عقبات المجموعة الأولى، إذ بدأ البطولة بالتعادل مع عمان ثم انتصر على الإمارات، وتعادل في الجولة الأخيرة مع قطر.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين والكويت في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - الكويتالثلاثاء 31 ديسمبر 2024
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد البلوشياستاد جابر الأحمد الدولي
البحرين الرياضيةسلمان الحدي
SSC NEWS فارس عوض
خالد المديفر
الكأس 1خليل البلوشي
الكأس 2سمير المعيرفي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
الرابعة + 1أمين خضراوي
الرابعة + 2محمد قيس
عمان الرياضيةمحمد الريامي

تشكيل البحرين ضد الكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاعحمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
خط الوسطسيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

أما المدرب خوان أنطونيو بيتزي فسوف يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاعمشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - حمد الحربي
خط الوسطمحمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي
خط الهجوممعاذ العنزي - يوسف ناصر
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