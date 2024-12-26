ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب الإماراتي أمام نظيره العماني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني والذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث الإماراتيون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .
وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26؟
موعد مباراة الإمارات وعمان في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في خليجي 26؟
تذاع مباراة مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.
كيف تشاهد مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 عبر الإنترنت؟
يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.
|المباراة
|الإمارات - عمان
|التاريخ
الجمعة 27 ديسمبر 2024
|الموعد
|18:30 الإمارات، 17:30 السعودية
|الملعب
جابر مبارك الحمد الصباح
|القنوات الناقلة
|المعلقون
|الكويت الرياضية
|-
|SSC 4 HD
|عبد الله الحربي
|SSC 4 HD
|خالد المديفر
|الكأس 2
|أحمد الطيب
|أبو ظبي الرياضية
|-
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية
|عبد الله السعدي
|عمان الرياضية
|صلاح الحمداني
|البحرين الرياضية HD 2
|محمد سويد
|البث عبر الإنترنت
|شاهد
|STARZPLAY
|شوووف
|جول دوت كوم