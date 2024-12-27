مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 من هنا

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الإماراتي بنظيره العماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

و تُعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب العماني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة ويكفي الأحمر التعادل لضمان التأهل للدور التالي.

بينما يتشبث المنتخب الإماراتي بأمل التأهل ويدخل المباراة تحت شعار "الفوز ولا بديل"إذ يحتاج الأبيض للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث أن أي نتيجة أخرى قد تعني خروجه من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات وعمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الإمارات - عمانالجمعة 27 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		الكويت الرياضية 2أحمد المعمرياستاد جابر مبارك الحمد الصباح
SSC SPORTS 4عبدالله الحربي
خالد المديفر
الكأس 2أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
الشارقة الرياضيةعبدالحميد الجسمي
دبي الرياضية عبدالله السعدي
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
البحرين الرياضية 2محمد سويد

تشكيل الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاعماركوس مليوني - خالد القحطاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس
خط الوسطيحيى نادر - ماكانزي هانت - يحيى الغساني - حارب عبد الله
خط الهجومفابيو دي ليما - برونو أوليفيرا

تشكيل عمان ضد الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىإبراهيم المخيني
خط الدفاععلي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي
المحورحارب السعدي – أرشد العلوي
خط الوسطالمنذر العلوي – جميل اليحمدي - عبدالرحمن المشيفيري
خط الهجومعصام الصبحي
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