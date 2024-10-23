ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المفتوحة والمجانية لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

شهد المشهد الكروي القاري عودة ديربي القمة المصرية، حيث يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة نارية في نهائي كأس السوبر المصري.

هذه المواجهة التي تجمع بين عملاقي الكرة المصرية تأتي بعد أن توج الأهلي بلقب الدوري المصري، بينما تأهل الزمالك لأنه ثالث الدوري بينما فاز بيراميدز بالكأس وسيراميكا بكأس الرابطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024.. وكيف تشاهدها عبر القنوات المفتوحة والمجانية وكذلك عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024، هو الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024؟

سوف يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024 عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وكذلك أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية.

هذا بجانب قناة MBC مصر 2 المجانية والمفتوحة، لكي يستطيع الجميع متابعة ديربي القاهرة الأمتع والأجمل.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024 عبر الحساب الرسمي لقنوات أون تايم سبورتس، عبر منصات "كورة بلس"

كما يتم نقل المباراة دقيقة عبر موقع جول دوت كوم، على أن يتم نشر البث قبل المواجهة بنحو ساعة.