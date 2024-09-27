مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

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شاهد بالفيديو البث المباشر الحي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

شاهد البث المباشر لنهائي السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

يتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الإفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون مصرية خالصة بعد حصد الأهلي لبطولة دوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما فاز الزمالك بالبطولة الثانية له في الكونفيدرالية.

الأهلي تفوق على الترجي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، بينما حرم الزمالك نهضة بركان من التتويج بالكونفيدرالية.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في في السوبر الإفريقي 2024

أعلن كولر تشكيل الأهلي الرسمي

الخطة4-2-3-1
حارس المرمىمحمد الشناوي
الدفاعيحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني
المحورإمام عاشور، مروان عطية
الوسطحسين الشحات، أكرم توفيق، بيرسي تاو
الهجوموسام أبو علي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي 2024

أما جوزيه جوميز، فقد قرر الاعتماد على العناصر الآتية

الخطة4-3-3
حارس المرمىمحمد عواد
الدفاععمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك
الوسطنبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر
الهجومأحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي
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