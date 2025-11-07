تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء مساء السبت ديربي جدة التاريخي بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن انتصار يعيد الثقة إلى جماهيره بعد تعادله المثير أمام الخليج (4-4)، بينما يأمل الأهلي في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض بهدف لكل فريق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الاتحاد والأهلي في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الأهلي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

