ديربي جدة.. موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء مساء السبت ديربي جدة التاريخي بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن انتصار يعيد الثقة إلى جماهيره بعد تعادله المثير أمام الخليج (4-4)، بينما يأمل الأهلي في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض بهدف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.