شاهد كأس العرب عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين استاد 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الإمارات والكويت في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

يمتلك كل من المنتخبين الإماراتي والكويتي نقطة وحيدة جمعاها من تعادلهم أمام المنتخب المصري، وتنحصر حظوظهم في التأهل بالفوز في هذا اللقاء الذي يجمعهم، بالإضافة إلى عدم خسارة المنتخب الأردني أمام منتخب مصر، حيث يتصارع الثنائي مع الفراعنة للحصول على بطاقة التأهل الثانية خلف منتخب النشامى المتصدر للمجموعة الثالثة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والكويت، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الإمارات والكويت عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الإمارات والكويت بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الحميد الجسمي

تاريخ مواجهات الإمارات والكويت الأخيرة

الإمارات

آخر 5 مباريات

الكويت

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نتائج الإمارات والكويت في المباريات الأخيرة

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

الكويت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

