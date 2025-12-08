ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين استاد 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الإمارات والكويت في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

يمتلك كل من المنتخبين الإماراتي والكويتي نقطة وحيدة جمعاها من تعادلهم أمام المنتخب المصري، وتنحصر حظوظهم في التأهل بالفوز في هذا اللقاء الذي يجمعهم، بالإضافة إلى عدم خسارة المنتخب الأردني أمام منتخب مصر، حيث يتصارع الثنائي مع الفراعنة للحصول على بطاقة التأهل الثانية خلف منتخب النشامى المتصدر للمجموعة الثالثة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والكويت، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الإمارات والكويت عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الإمارات والكويت بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبد الحميد الجسمي

تاريخ مواجهات الإمارات والكويت الأخيرة

نتائج الإمارات والكويت في المباريات الأخيرة

ترتيب الإمارات والكويت في كأس العرب 2025