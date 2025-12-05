ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب جوزيبي مياتزا، لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وفريق كومو ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب الوصافة، وأيضاً عن ميلان المتصدر للدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وكومو، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv بلال علام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وكومو في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026