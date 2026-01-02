تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoأتالانتا
أتليتي آزوري ديتاليا
team-logoروما
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب نيو بالانس أرينا مباراة مهمة تجمع أتالانتا وروما ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 33 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر في المركز الرابع، آملاً في الحفاظ على مركزه والتقدم للمنافسة على الصدارة..

وفي ظل التنافس الحالي، لا يوجد من يأمن على مركزه، خاصة وأن النقاط متقاربة بين المراكز الخمسة الأولى، لذا فبالتأكيد ستكون الثلاثة نقاط الخاصة بالمباراة هدف أساسي للذئاب.

على الجانب الآخر يحتل أتالانتا المركز الـ 10، برصيد 22 نقطة، وعلى الرغم من البداية السيئة إلا أن القديسين خصماً عنيداً في كل الأوقات، وكاد أن يُحقق التعادل أمام إنتر في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا وروما في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أتليتي آزوري ديتاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد روما

أتالانتاHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
29
ماركو كارنيسيكي
23
سعيد كولازيناتش
4
إسحاق هين
19
بيرات ديمسيتي
59
نيكولا زاليفسكي
77
دافيد زاباكوستا
17
شارل دي كيتيلاري
8
وماريو باساليتش
15
مارتن دي رون
13
إيدرسون
9
جيانلوكا سكاماكا
99
ميل سفيلار
24
جان زيولكوفسكي
22
ماريو هيرموسو
23
جيانلوكا مانشيني
21
باولو ديبالا
18
ماتياس سولي
19
زكي شيليك
43
ويسلي
4
بريان كريستانتي
17
كواديو كونيه
11
ايفان فيرجسون

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أتالانتا وروما في المباريات الأخيرة

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات أتالانتا وروما الأخيرة

أتالانتا

آخر 5 مباريات

روما

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0