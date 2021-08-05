ما أسباب رحيل ميسي؟ وكيف فشل برشلونة في تسجيله رسميًا؟

في مفاجأة وصدمة لجمهور برشلونة أعلن الفريق الكتالوني رحيل ليونيل ميسي، تعرف على أسباب رحيله ووجهته المقبلة

أعلن برشلونة، في بيان رسمي اليوم عدم توصله إلى اتفاق مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، بشأن تجديد العقد لتنتهي مسيرة البرغوث مع الفريق الكتالوني.

وأوضح بيان برشلونة أنه على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني).

وانطلقت مسيرة ميسي مع برشلونة منذ عام 2003، حتى عام 2021، ليتربع بعدها على عرش الكرة ويصبح من أفضل لاعبي الكرة عبر التاريخ، ولكن انتهت الرحلة وسنرى الأسطورة الأرجنتينية بقميص فريق آخر في الموسم المقبل.

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا أسباب رحيل ميسي عن برشلونة، وما الوجهة المحتملة المقبلة له.

ما أسباب رحيل ميسي عن برشلونة؟

برشلونة أكد في بيانه أنه توصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد، ولكن كان من الصعب التوقيع الرسمي بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الفريق في السنوات الأخيرة.

وكان برشلونة يعول على انتعاش اقتصاده في الفترة الأخيرة على بطولة السوبر ليج، التي قرر الاتحاد الأوروبي إلغائها وتسببت في تهديد الفريق بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن برشلونة رفض اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، والتي كان من المتوقع أن تدر 2.7 مليار يورو على الأندية الإسبانية.

ورفضت إدارة برشلونة قرض صندوق CVC الأمريكي، بسبب تمسكها بإقامة بطولة السوبر ليج في المستقبل، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للفريق الكتالوني بالوقت الحالي، وكان آخرها عدم قبول تجديد عقد ليونيل ميسي.

لماذا فشل برشلونة في تسجيل عقد ميسي؟

بحسب البيان الذي نشره الفريق الكتالوني، فإنه بحسب العوائق الاقتصادية والهيكلية لم يتمكن من تسجيل عقد البرغوث الأرجنتيني، وببساطة فإن برشلونة لم يتمكن من توسيع سقف الرواتب بشكل كاف ليتمكن من تسجيل عقد قائده الأسطوري.

خلال فترة وباء كورونا خسر برشلونة أكثر من 30% من دخله، بالإضافة إلى عدم مقدرته من بيع ما يكفي من اللاعبين لتوفير سيولة تحسن من وضعه المالي، أو تقليل سقف رواتب بعض اللاعبين.

وبحسب قوانين الليجا، فإنه يتم احتساب سقف الأجور بالفرق بين دخل ومصروفات النادي التي لا علاقة لها بالفريق الرياضي، بالإضافة إلى المبلغ المخصص لتسديد ديون صفقات النادي السابقة، فمثلًا إن تعاقد الفريق مع لاعب مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد إلى خمس سنوات سيتم تقسيم المبلغ على مدة العقد، فيتم في كل عام خصم 10 مليون يورو.

ما هي وجهات ميسي المحتملة؟

العديد من الفرق ستتنافس على التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، ولعل أقربهم وسيكون الصراع على أشده بين باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان، سيعمل على تكوين فريق الأحلام بالتعاقد مع ميسي لتحقيق حلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وجمعه مع كيليان مبابي في فريق واحد، ولم الشمل مع نيمار من جديد.

بينما يريد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، التعاقد مع ليونيل ميسي، ليحقق حلمه أيضًا بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

هل يجب على برشلونة حجب الرقم 10 للأبد بعد رحيل ميسي؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2021

ويعد يوفنتوس من الفرق المرشحة بقوة للتعاقد مع ميسي، ليكون ثنائية تاريخية مع كريستيانو رونالدو، ويحقق دوري أبطال أوروبا.

ويوجد احتمال ضعيف، باستمرار الأسطورة صاحب الـ 34 عامًا، مع برشلونة إن استطاع الفريق الكتالوني تقنين وضعه المادي، ورفض اللاعب العروض المقدمة إليه كما فعل في الفترة الماضية.

ما هي أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة؟

منذ موسم 2004/05، بدأت مسيرة ميسي مع برشلونة، وبدأت معها رحلة الإنجازات والفوز بالبطولات والألقاب وكتابة التاريخ بأحرف من ذهب.

.شارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 672 هدفًا وصنع 305 آخرين، كما فاز بكافة الألقاب الفردية الممكنة، وعلى رأسهم ست كرات ذهبية.

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

وعلى صعيد البطولات حصل على 10 بطولات دوري إسباني، وعانق دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وفاز بالسوبر الأوروبي ثلاث مرات، وسبع ألقاب كأس ملك إسبانيا، وفاز بـ 8 بطولات سوبر إسباني.