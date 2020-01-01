كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

نتعرف معكم غلى عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي في مسيرته الكروية حتى الآن مع برشلونة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال ومع منتخب الأرجنتين

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويُصنّف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رُشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22.

وهو صاحب أكثر عدد من الأهداف في عام واحد حيث سجل 91 هدفًا في عام 2012، وقورنت طريقة لعبه ومهاراته بتلك الخاصة بمارادونا والذي أعلن بنفسه أن ميسي خليفته.

لم يلعب ميسي لأي فريق غير برشلونة في مسيرته، فقد انضم للكتلان وهو في سن 14 سنة لفريق الأشبال، وكان في ذلك الوقت يعاني من نقص هرمون النمو، فقام البلاوجرانا بعلاجه وأصبح أسطورة للنادي.



وفي هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي مع البرسا ومع منتخب الأرجنتين

المزيد من الفرق

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

ما هو عدد أهداف ميسي مع برشلونة؟

لعب ميسي مع نادي برشلونة منذ عام 2001، حيث انضم لفريق الشباب أولاً ثم انتقل للفريق الأول عام 2004، وكان لايزال عمره صغيرًا، ولكن مهاراته كانت ملفتة للأنظار.

في أول ظهور له في موسم 2004-2005، حطم رقماً قياسيًّا مسجلاً باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإسباني ، وتم تكريمه، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز ناديه بالدوري في أول موسم له معه.

وفي موسم 2006-2007 سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الكلاسيكو، وأنهى الموسم برصيد 14 هدفاً في 26 مباراة، وربما كان موسم 2008-2009 من أنجح مواسمه، حيث أن ميسي سجل فيه 38 هدفاً ولعب دوراً أساسياً في الفوز بالبطولات.

وفي الموسم التالي 2009-2010، سجل ليونيل ميسي 47 هدفا في جميع المسابقات، ليتمكن من معادلة رقم رونالدو (اللاعب البرازيلي السابق مع برشلونة )، وتفوق على هذا الرقم في موسم 2010-2011 بثلاثة وخمسين هدفاً في جميع المسابقات، واستمر اللاعب الأرجنتيني في التألق وإبهار جميع متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان في العالم حتى أصبح رصيد أهدافه لا يقل عن 30 هدفً في الموسم الواحد، وأصبح نجم البرسا الأول وأهم لاعبيه.

سجل ميسي العديد من الأهداف و ساهم في حصد الكثير من البطولات لصالح النادي الكتالوني، حيث سجل في الدوري الإسباني 426 هدفاً في 458 مباراة وساهم في الفوز بعشرة ألقاب، وبالنسبة لباقي البطولات استطاع ليو إحراز 113 هدفاً في 138 لقاء بدوري أبطال أوروبا الذي توج به ثلاث مرات، 51 هدفاً في 73 مباراة لعبها في كأس ملك إسبانيا الذي تحصل عليه الأرجنتيني في 6 مناسبات، بالإضافة إلى 13 هدفًا في كأس السوبر الإسباني، 5 أهداف في كأس العالم للأندية و5 أهداف في كأس السوبر الأوروبي.

ما هو عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين؟

بدأ ميسي مسيرته مع المنتخب في 2005، ولعب أول مباراة دولية ضد منتخب المجر في سن الثامنة عشر، سنة 2009 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ضد فنزويلا، ارتدى ليونيل ميسي القميص رقم 10 لأول مرة مع الأرجنتين.

كانت هذه المباراة الرسمية الأولى لدييجو مارادونا كمدرب لمنتخب الأرجنتين، وفاز بنتيجة 4-0 في المباراة وافتتح ليونيل التهديف.

وعلى الرغم من فشل النجم الأرجنتيني في تحقيق أي لقب له مع المنتخب حتى الآن إلا أنه أحرز العديد من الأهداف في مبارياته مع الأرجنتين، حيث تمكن من تسجيل 68 هدفاً في 136 مباراة لعبها، بواقع 21 هدفاً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، 32 هدفاً في 45 مباراة ودية، 9 أهداف فقط في 27 لقاء لعبه ميسي في بطولة كوبا أمريكا كان أخرها التي أُقيمت في البرازيل العام الماضي و6 أهداف في 19 مباراة في كأس العالم.

تمكن ميسي من الفوز بعدة جوائز وحقق أرقام قياسية كثيرة حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية6 مرات، وجائزة الفيفا الأفضل مرة واحدة، وفي المجمل مع النادي والمنتخب، أحرز ليونيل ميسي 724 هدفاً حتى الآن.

أهداف ميسي طوال مسيرته: