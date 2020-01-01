مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مايوركا ضد برشلونة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهي الأولى للكتلان بعد العودة من توقف فيروس كورونا

مايوركا 0 × 2 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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42' فيدال يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله بقوة على داني رودريجيز.

41' خطورة مايوركا دائمًا قادمة من كوبو، ولا عجب في ذلك فهو ملقب بميسي اليابان.

40' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو ثم يشير لاستئناف اللعب.

⚽️ BUUUUUUUUUTT DE BRAITHWAITE !!!



MAJORQUE 0-2 FC BARCELONE pic.twitter.com/1fnSAOmozI — Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2020

37' ألبا أرسل عرضية اصطدمت في الدفاع وارتفعت، فمررها دي يونج لميسي برأسه ومهدها البرغوث لبرايثوايت الذي أرسل تسديدة قوية عبرت لشباك رينا.

37' الثاااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق برايثوايت.

37' شتيجن يتقدم حتى وسط الميدان ويتبادل عناصر برشلونة الكرة معه.

36' ميسي يمرر كرة في اليمين لروبيرتو الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

34' الحكم يشير لاستئناف اللعب.

32' الحكم يوقف اللعب للراحة وشرب المياه.

31' كوبو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية قوية، لكنها في وسط المرمى وسهلة على شتيجن.

30' خطأ لمايوركا من مكان خطير أمام منطقة جزاء برشلونة.

29' بيدرازا يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء يبعده الدفاع.

28' كوبو يضم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة يسارية تصل سهلة لشتيجن.

27' الكرة تتحول لمايوركا وتصل لبوزو الذي ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها روبيرتو.

26' سيطرة برشلونة على المباراة تعود من جديد، ومايوركا يتراجع.

24' ساستر يستلم كرة من هيرنانديز ثم يحاول التسديد أمام منطقة الجزاء، لكن فيدال يفتك الكرة من أمامه.

As good as the nutmeg was, the #Messi hair, slo mo flow even better. pic.twitter.com/moYfGnW84U — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) June 13, 2020

24' مع انتصاف الشوط الأول بدأ مايوركا يتحرر من الضغط.

23' كوبو يتحرك لليسار ويمرر الكرة لهيرنانديز الذي يرسل عرضية يبعدها ألبا.

22' خطييييييييييييييرة لمايوركا بانطلاقة من الياباني كوبو في اليمين حتى يدخل يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة على طريقة ميسي يطير لها شتيجن ويبعدها من على يمينه.

21' جيرزمان يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء في محاولة للمرور، لكن الدفاع يحاصره ويفتك الكرة.

تقام في هذه الأثناء مباراة إنتر ميلان ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا لمشاهدة البث المباشر لها اضغط هنا.

19' تمريرات الكتلان متواصلة، ومايوركا لا حول له ولا قوة.

18' سيطرة برشلونة مستمرة، ومايوركا ينتظر المرتدات.

17' كوبو ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة، يمسكها تير شتيجن بسهولة.

16' كوبو يتقدم بالكرة في اليمين ثم يضربها في الدفاع ويتحصل على ركنية.

15' ميسي يتلاعب بدفاع مايوركا في هذه الأثناء في يمين منطقة الجزاء في محاولة لفتح ثغرة للتسديد، لكنه يسدد في الأخير وتصطدم بالدفاع.

14" الجبهة اليمنى للكتلان نشطة جدًا، ومعظم الخطورة منها.

12' استحواذ لبرشلونة في هذه الأثناء بحثًا عن الثاني.

11' عرضية أرضية من اليمين عن طريق روبيرتو يبعدها الدفاع إلى الركنية.

9' كوبو يتقدم في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

8' كوبو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصطدم بألبا وتخرج الكرة للتماس.

6' عرضية أرضية من اليمين عن طريق روبيرتو تعبر من الجميع وتصل لبرايثوايت الذي يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء تخرج إلى ضربة مرمى.

5' تمريرات بين عناصر برشلونة في الخلف في غياب الضغط على حامل الكرة من مايوركا.

4' بيكيه يرسل كرة أمامية تبحث عن ميسي، لكن رينا هو الأقرب.

2' دي يونج مرر كرة لألبا في اليسار، فأرسل عرضية لفيدال المتقدم إلى منطقة الجزاء، فقابل التشيلي الكرة برأسية عبرت للشباك من على يمين رينا.

2' جوووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق أرتورو فيدال.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكورونا يقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

برشلونة خسر 5 مباريات خارج كامب نو هذا الموسم 👀



أكثر عدد هزائم خارج أرضه منذ موسم 2007-2008 😳 pic.twitter.com/qAq40DHwuo — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2020

أصدقاء الأمس، منافسي اليوم 💪



أنسو فاتي يلتقط صورة مع زميله السابق في برشلونة تاكيفوسا كوبو، لاعب مايوركا المعار من ريال مدريد. 🤳 pic.twitter.com/lOfHBIZgGJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2020

تشكيل مايوركا:

يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

مانولو رينا

خوان ساستر - أنطونيو راييو - مارتن فالخينت - أليخاندرو بوزو

تاكيفوسا كوبو - سالفا سيفييا - مارك بيدروزا - داني رودريجيز

أنتي بوديمير - خوان هيرنانديز

البدلاء: عبدون براتس - فران جوميز - أليكساندر شيدلار - أليكس فيباس - بابلو كافاريا - يانيس ساليبور - تشيسكو كامبوس - إدريسو بابا - أليكساندر ترايكوفسكي - جوسيب سيني -ميكيل باريرا.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي

THE WAIT IS OVER 🚨



Lionel Messi STARTS for Barcelona against Real Mallorca 🤩#MallorcaBarca pic.twitter.com/hVGNF4jpbo — Goal (@goal) June 13, 2020

البدلاء: نيتو - أليكس كولادو - صامويل أومتيتي - مونتشو - أرتور - لويس سواريز - إنياكي بينيا - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - ريكي بويج - نيلسون سيميدو - أنسو فاتي.

نادي مايوركا في مراكز الهبوط حيث جمع 25 نقطة فقط منذ بداية الموسم، في الجانب الآخر العملاق الكتالوني كان يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف،وكان يتمنى عشاق البرسا لعب هذه المباراة السهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني .

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني.