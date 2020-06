مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

مايوركا 0 × 2 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

42' فيدال يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله بقوة على داني رودريجيز.

41' خطورة مايوركا دائمًا قادمة من كوبو، ولا عجب في ذلك فهو ملقب بميسي اليابان.

40' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو ثم يشير لاستئناف اللعب.

37' ألبا أرسل عرضية اصطدمت في الدفاع وارتفعت، فمررها دي يونج لميسي برأسه ومهدها البرغوث لبرايثوايت الذي أرسل تسديدة قوية عبرت لشباك رينا.

37' الثاااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق برايثوايت.

37' شتيجن يتقدم حتى وسط الميدان ويتبادل عناصر برشلونة الكرة معه.

36' ميسي يمرر كرة في اليمين لروبيرتو الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

34' الحكم يشير لاستئناف اللعب.

32' الحكم يوقف اللعب للراحة وشرب المياه.

31' كوبو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية قوية، لكنها في وسط المرمى وسهلة على شتيجن.

30' خطأ لمايوركا من مكان خطير أمام منطقة جزاء برشلونة.

29' بيدرازا يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء يبعده الدفاع.

28' كوبو يضم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة يسارية تصل سهلة لشتيجن.

27' الكرة تتحول لمايوركا وتصل لبوزو الذي ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها روبيرتو.

26' سيطرة برشلونة على المباراة تعود من جديد، ومايوركا يتراجع.

24' ساستر يستلم كرة من هيرنانديز ثم يحاول التسديد أمام منطقة الجزاء، لكن فيدال يفتك الكرة من أمامه.

