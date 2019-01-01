ماونت: إنجلترا تجاوزت واقعة ستيرلينج وجوميز

مشكلة تلقي بظلالها على معسكر المنتخب الإنجليزي

علق ماسون ماونت، لاعب تشيلسي وإنجلترا، على واقعة الاشتباك بين زميليه رحيم ستيرلينج وجوي جوميز، وتأثيرها على لقاء مونتينيجرو بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وتشاجر اللاعبان في التدريبات على إثر التنافس الكبير في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي الأخير، وبسبب ذلك، تعرض ستيرلينج للإيقاف وعدم المشاركة باللقاء.

وانتصرت إنجلترا على مونتينيجرو بسباعية نظيفة مساء الخميس، ولكن لفت الانتباه تعرض جوي جوميز لصافرات الاستهجان لحظة دخوله.

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وقال ماونت للإعلام بعد المباراة: "عند التغيير، ظننت أن صافرات الاستهجان موجهة نحوي، الأمر تخطيناه، والجميع يعمل وتركيزه على اللقاء المقبل".

وأضاف: "نحن مجموعة قوية، واتحادنا مصدر القوة، والتركيز الآن على اللقاء المقبل".

وتحول ماونت بالحديث للإشادة بزميله هاري كين، مسجل ثلاثية في اللقاء: "ينهي الكرات بشكل مميز في التدريبات، أصاب بالذهول لمشاهدته فقط، تركيزه كبير".

وأردف: "هو لاعب من لاعبي القمة، والتواجد والتدريب معه مفيد للصغار، من المهم وجود قائد لهذه المجموعة بما تملك من مهاجمين، أردنا الفوز وحققناه".

كين سعيد بالفوز على الجبل الأسود ويتحدث عن ستيرلينج

يذكر أن المنتخب الإنجليزي ضمن عبوره للنهائيات منذ الجولة التي أُقيمت في أكتوبر الماضي.