ستيرلينج يهاجم جمهور إنجلترا بسبب جوميز

واقعة سيئة بين اللاعبين

رد رحيم ستيرلينج، مهاجم إنجلترا الموقوف، على صافرات جمهور بلاده ضد زميله جوي جوميز خلال لقاء مونتينيجرو بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وفازت إنجلترا بسباعية نظيفة مساء السبت على الضيوف، وغاب ستيرلينج عن المباراة كعقوبة بعد اعتدائه على جوميز في التدريبات.

وتعرض جوميز لصافرات الاستهجان بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة، وكان ستيرلينج متواجداً في المدرجات.

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وقال ستيرلينج عبر "تويتر": "إلى كل جمهور إنجلترا، أردت ترك هذا الموضوع نهائياً ولكن أنا مضطر للحديث عنه مجدداً".

وأكمل: "كان صعباً أن أشاهد زميلي يتعرض للاستهجان بسبب خطأي، جوي لم يفعل شيئاً، وهو يعمل دائماً بكل قوة، ومر بأسبوع عصيب"

واستمر: "وبعد كل ذلك يتعرض للصافرات، ذلك أمراً خاطئاً، أتحمل تماماً مسؤولية ما حدث وأتقبل تبعاته، شعرت أن يجب أن أعلق على الموضوع، كونوا آمنين".

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وضمن المنتخب الإنجليزي رسمياً عبوره لنهائيات أمم أوروبا حتى قبل الانتصار العريض على ضيفه المونتينيجري.