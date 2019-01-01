ماني يكشف عن دور كلوب في "ريمونتادا" برشلونة

ويصفه بالأب الروحي للفريق

عاد نجم ليفربول ساديو ماني بالذاكرة إلى الوراء، ليروي كواليس المحاضرة التاريخية التي ألقاها مدربه الألماني يورجن كلوب في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

وسُئل ماني في المقابلة الحصرية التي أجراها مع صحيفة "فرانس فوتبول" عن كواليس ليلة رباعية برشلونة، التي ستبقى في الذاكرة لسنوات، فأجاب قائلاً "إن كلوب يُجيد اختيار الوقت المناسب للتحدث مع اللاعبين، وأحيانًا يفاجئنا كما حدث الموسم الماضي".

وأضاف "قبل مباراة برشلونة الثانية في دوري الأبطال .. جاء إلى غرفة خلع الملابس وقال لنا مرحبًا يا شباب، لدي أخبار سارة لكم، وفجأة قال لنا برشلونة فريق يلعب كرة قدم هجومية، ونحن نحب هذا النوع من الفرق، ولهذا السبب سنتأهل للمباراة النهائية".

وختم حديثه في هذا الصدد "هذه الكلمات كان لها عامل السحر في تخفيف الضغط علينا، وأعتقد أن سر نجاح كلوب أنه يتعامل معنا مثل الأب، وهذا شعور جيد أن يكون لديك أب تحترمه وتخاف منه في نفس الوقت، وأحيانًا يتدخل في حياتنا الشخصية، لكن هذا يحدث في الوقت المناسب".

من جهة أخرى تحدث عن ابن قارته محمد صلاح، بعد انتهاء أزمة مباراة بيرنلي الشهيرة، بقوله "لا شك أبدًا أن صلاح لاعب استثنائي ويقوم بدوره على أكمل وجه، لقد كان وما زال يساهم في انتصارات الفريق، ومن دواعي سروري أنني أتطور معه".