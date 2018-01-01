مانولاس: روما لا يلعب مثل الكبار

المدافع اليوناني كوستاس مانولاس يشعر بالغضب من مستوى فريقه بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا

أعرب كوستاس مانولاس مدافع نادي روما الإيطالي، عن إحباطه الشديد من خسارة فريقه أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا.

روما اختتم مشاركاته بدور المجموعات للبطولة، بالسقوط بهدفين مقابل هدف على ملعب مُضيفه التشيكي.

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ثنائية فيكتوريا بلزن جاءت عن طريق يان كوفاريك وتوماس تشوري، بينما أحرز هدف روما الوحيد التركي جنكيز أوندر.

مانولاس قال عقب الخسارة:"استقبلنا هدفين كان بالإمكان تفاديهما، ولم نلعب مثل أي فريق كبير".

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وأضاف:"لن نذهب بعيداً في البطولة اذا استقبلنا أهدافاً بهذه الطريقة، في الحقيقة ضماننا للتأهل لا يعني أي شي، يجب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

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وتابع:"لا أعلم ماذا يحدث هنا وأين المشكلة، ربما نفتقد للشجاعة وهذا سبب ابتعادنا عن الصورة في الدوري أيضاً".

ورغم الهزيمة إلا أن روما صعد كثاني للمجموعة بتسع نقاط، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.