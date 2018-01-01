سيلفا يعترف: كنت خائفاً من توديع دوري الأبطال

باريس سان جيرمان تصدر مجموعته على حساب ليفربول ونابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق قائد باريس سان جيرمان على تأهل الفريق للدور الثاني لدوري أبطال أوروبا واعترف أنه كان خائفاً أن يخرج من المسابقة بدورها الأول.

وتصدر بي إس جي المجموعة بعد انتصاره على النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف لهدف مساء الثلاثاء على ملعب "ماراكانا" ببلجراد.

وقال سيلفا في تصريحات مع "فرانس فوتبول": "الهدف تحقق، كنت خائفاً من الخروج بالدور الأول بسبب صعوبة الأمر". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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"نحن لم نحقق أي شيء على الإطلاق، لقد فزنا بمباراة فقط وتواجدنا في الدور القادم" 🗣️🔴 pic.twitter.com/tIWH5WDFKV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

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وواصل: "ولكن من الصعوبات تخرج بإيجابيات، على المستوى النفسي تحسنا بعد اللقاء في نابولي، أنا كذلك شخصياً".

وأتبع لاعب ميلان السابق: "التعادل هناك كان بسببي، ولكن في مباراة ليفربول حمست اللاعبين كثيراً لأنني شعرت بحاجتهم للأمر".

وختم: "كدنا نودع البطولة في ليفربول لو تعادلنا ولكن فزنا، اليوم كان أسهل لأننا لعبنا كفريق، وأتمنى أن نستمر هكذا لنهاية الموسم".

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري المحلي بأريحية بعدما فرط فقط في أربع نقاط منذ انطلاق المسابقة.