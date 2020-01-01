مانشيني يتمسك بإيطاليا رغم ربطه بالدوري الإنجليزي

يحلم بدوري الأمم الأوروبية واليورو وكأس العالم

تم ربط مدرب مانشستر سيتي السابق روبيرتو مانشيني بالعودة إلى إنجلترا في الوقت الذي تمسك فيه بالبقاء في منتخب إيطاليا من أجل الطموحات المستقبلية.

ويصر المدير الفني للمنتخب الإيطالي حاليًا على أنه غير مهتم بالعودة إلى كرة القدم من بوابة الأندية من جديد قبل انتهاء عمله مع الأتزوري.

وكانت تقارير صحفية في إيطاليا قد زعمت في الأيام الماضية أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد تواصلوا مع مدرب مانشستر سيتي السابق.

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وحقق مانشيني العلامة الكاملة بـ 10 انتصارات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 تشير إلى أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، في أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الأتزوري.

وردا على سؤال حول الاهتمام به ، قال مانشيني يوم الأحد: "هدفي هو أن أبلي بلاء حسنًا في اليورو وأن أحقق أداءً جيدًا في كأس العالم، وسيكون من المؤسف ترك المنتخب الوطني لشخص آخر"

وأضاف: "بدأنا هذا العمل منذ عامين بصعوبات كبيرة وعلى الرغم من كل شيء أعتقد أننا نجحنا في القيام بعمل رائع ونأمل أن نحسنه أكثر في المستقبل"

وحول تعيين ليبي للإدارة الفنية للاتحاد الإيطالي قال: "لا أعتقد أنه تم دون استشارتي أو أنني ممتعض كما يقولون، لا أعتقد أنه شيء مهم لأنه لم يتغير شيء على الإطلاق، أخبرني الرئيس بذلك لأنه كان موجودًا بالفعل في الصحف، لكن كل شيء انتهى هناك، لم أكن بحاجة إلى أي تطمينات أو تفسير"

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يذكر أن المنتخب الإيطالي قد عانى مع المدرب فينتورا قبل أن يأتي مانشيني ويعيد منتخب بلاده إلى الأضواء من جديد.