أسماء جديدة وعدد ضخم للتجربة.. مانشيني يُعلن قائمة إيطاليا لدوري الأمم الأوروبية

لا مفاجآت..

أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة فريقه التي ستشارك في فعاليات دوري الأمم الأوروبية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف إيطاليا في مدينة فلورنسا منتخب البوسنة والهرسك يوم 4 سبتمبر، ثم تسافر إلى أمستردام لمواجهة منتخب هولندا يوم 7 سبتمبر.

وكما هو معروف فإن المباراتين كانتا من المفترض أن تُقاما في شهر مارس الماضي لولا تفشي فيروس كورونا الذي عرقل نشاط كرة القدم تمامًا آنذاك.

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قائمة مانشيني شهدت 37 لاعبًا، حيث يريد الناخب الإيطالي الوقوف على مستوى أكبر عدد ممكن من اللاعبين بعد توقف كورونا وضغط المباريات الذي شهده العالم.

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أسماء جديدة انضمت إلى قائمة الأتزوري على رأسها فرانشيسكو كابوتو وأليساندرو باستوني، مع عودة بعض الحرس القديم مثل مويس كين وجياكومو بينافينتورا.

القائمة كاملة:

إيطاليا تحت ولاية مانشيني تأهلت إلى يورو 2020 المؤجل لصيف 2021 بدون هزيمة، في أفضل سجل بتصفيات من قبل لأبطال العالم 2006.

يذكر أن منتخب إيطاليا سيلعب في كأس الأمم الأوروبية في مجموعة ستضم تركيا وويلز وسويسرا.