مانشيني: لم يرغب أحد في تدريب إيطاليا

يحاول صناعة أسلوبه الخاص مع منتخب بلاده

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أنه استلم مهمة تدريب الفريق، عندما لم يرغب أحد في الحصول على هذه الوظيفة.

مانشيني انتقل لتدريب منتخب بلاده في 14 مايو 2018، بعد رحلة قصيرة في الدوري الروسي مع نادي زينيت استمرت لموسم واحد.

مدرب مانشستر سيتي وإنتر ولاتسيو السابق، ساهم في تطوير شكل المنتخب الإيطالي، ووفقاً لتصريحاته فهذه خطته الأساسية منذ البداية.

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وقال مانشيني:"عندما وصلت لم يكن أحد يريد تدريب منتخب إيطاليا، سألوني وقلت نعم، كان الكثيرون خائفين من تحمل المسؤولية في هذا التوقيت الصعب، ولكن كرة القدم تعتمد بصورة كبيرة على هذه اللحظات".

وأضاف:"فكرتي أن أقوم بشيء خاص لتقريب الناس من المنتخب مرة أخرى، المجموعة التي أمتلكها الآن ظهرت بشكل جيد وأعادت الأجواء الرائعة لنا من جديد".

وتابع:"لطالما كان لدى إيطاليا لاعبون رائعون على مدار التاريخ وهذا هو حالنا اليوم، الفوز ليس سهلاً على الإطلاق، حتى ضد الخصوم الأضعف، لذلك نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة".

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يذكر أن مانشيني خاض إيطاليا لتحقيق الفوز في جميع المباريات بتصفيات يورو 2020، البطولة التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.