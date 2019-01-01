يوفنتوس يحاول ضم تشونج على طريقة بوجبا

صفقة مجانية على الأبواب للنادي الإيطالي

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة التعاقد مع تاهيث تشونج أحد أبرز المواهب الواعدة في مانشستر يونايتد.

تشونج عقده ينتهي مع الشياطين الحمر في يونيو القادم، وسط توقف لمحاولات التوقيع على عقد جديد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد مراقبة يوفنتوس للموقف، استعداداً للتقدم بعرض لضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن فابيو باراتيشي الذي ساعد النادي الإيطالي على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في 2012 هو من يقود هذه العملية.

ويأتي ذلك بعدما أرسل بعض الكشافين لمتابعة تشونج عن قرب، لرؤيته على الطبيعة والحكم على مستواه.

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وكان تشونج الذي سيبلغ من العمر 20 سنة الشهر القادم، قد بدأ مسيرته مع فينورد الهولندي قبل الانتقال ليونايتد في 2016.

اللاعب تألق بشكل لافت في المراحل السنية الصغيرة، ولكنه لم يلعب سوى 4 مباريات مع الفريق الأول.