ديشان يرد على تصريحات زيدان عن بنزيما

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يرد على تصريحات مواطنه زين الدين زيدان حول كريم بنزيما.

أكد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن تصريحات زيدان حول كريم بنزيما طبيعية كونه المدير الفني لفريق ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان وشدد خلالها أن ما قاله المدير الفني لريال مدريد لا يمكن الأخذ به، معربًا عن تفهمه لدوافع ذلك الحديث.

وقال ديشان: "ليس لدي أي مشكلة فيما يتعلق بما قاله زيدان حول بنزيما، في النهاية هو مدرب ريال مدريد ووظيفته تقتضي عليه الحديث بتلك الطريقة".

وكان زيدان قد أعرب عن تعجبه من الاستبعاد المستمر لبنزيما من المنتخب الفرنسي في تصريحات صحفية سابقة، وأكد أن رغبة اللاعب هي العودة للفريق.

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وقال مدرب ريال مدريد: "لطالما أراد العودة للمنتخب الفرنسي في الفترة الماضية، سأكون صريحًا أنا لا أعرف ما الذي يمنع ذلك من الأساس".

وأضاف: "من وجهة نظري وبنظرة كروية بحتة هو الأفضل في مركزه حاليًا ويجب أن يكون لديه مركزًا ثابتًا في المنتخب الفرنسي، لكن ذلك يتجاوز صلاحياتي، لو كان الأمر في يدي لقمت بضمه".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد تم استبعاده من المنتخب الفرنسي منذ عام ٢٠١٦ عندما تم اتهامه في قضية ابتزاز مواطنه ماتيو فالبوينا ولم يعد من وقتها بالرغم من عدم ثبات التهمة عليه أبدًا.