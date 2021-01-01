مانشستر يونايتد يُغري أتلتيكو مدريد بالأموال من أجل نجمهم

صفقة ضخمة..

يُغري مانشستر يونايتد نظيره أتلتيكو مدريد بأموال طائلة من أجل أن يقبل النادي الإسباني التفريط في نجمه ماركوس يورينتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يورينتي هو أحد أهم نجوم كتيبة دييجو سيميوني في الآونة الأخيرة، ولم يكن خيار بيعه مطروحًا أبدًا على طاولة الروخي بلانكوس نظرًا لقيمته الهامة في واندا ميتروبوليتانو.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير مثير لها كشفت أن مسؤولي أتلتيكو قد يخضعوا أمام الإغراء المالي الشديد من المانيو، والمتمثل في دفع 80 مليون يورو للظفر بالدولي الإسباني.

مبلغ 80 مليون يورو من الممكن أن يحل الكثير من الأزمات لأتلتيكو مدريد، خصوصًا وأن النادي العاصمي حاله كحال كل أندية كرة القدم، يُعاني ماديًا من توابع أزمة كورونا.

وكان يورينتي قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد بعد فشله في إقناع المدرب زين الدين زيدان بقدراته، في صفقة كلفت خزائن الأتليتي ما وصل إلى 30 مليون يورو.

هذا الموسم، لعب يورينتي 36 مباراة على مختلف الأصعدة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع تسعة آخرين، كما بات رقعة أساسية لمنتخب إسبانيا مع لويس إنريكي أيضًا.

التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد يكون مفيدًا للغاية لمانشستر يونايتد، فيمكنه إضافة عمق إلى منتصف الملعب وكذلك تقديم قيمة مضافة من قدرته على اللعب بالأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن يورينتي قد يكون بديلًا لبول بوجبا الذي لا يزال مستقبله مجهولًا في أولد ترافورد خصوصًا مع بقاء عام وحيد على نهاية عقده مع المانيو.